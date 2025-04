Il super sondaggio affossa Schlein Pd a picco e terremoto a sinistra

sinistra nonostante molti partigiani fossero cattolici, liberali e comunque non comunisti. Ebbene, in un giorno così, arriva la doccia fredda per il Pd di Elly Schlein. I dati della supermedia dei sondaggi Agi/YouTrend diffusi giovedì 24 aprile fanno emergere un deciso del Partito democratico e la crescita contemporanea di Avs e, soprattutto, del Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte. Ecco tutti i numeri della media degli ultimi sondaggi dei maggiori istituti e la differenza con la rilevazione precedente del 10 aprile: Fratelli d'Italia 29,5 per cento (+0,1), PD 21,8 (-0,6), M5S 12,5 (+0,5), Forza Italia 9,6 (+0,1), Lega 8,7 (+0,1), Verdi/sinistra 6,3 (+0,3), Azione 3,4 (-0,1), Italia Viva 2,3 (-0,1), +Europa 1,9 (invariato), Noi Moderati 1,0 (invariato). Iltempo.it - Il super-sondaggio affossa Schlein: Pd a picco e terremoto a sinistra Leggi su Iltempo.it Una delle date cardine della retorica dem è quella del 25 aprile, giornata in cui quest'anno si celebrano gli 80 della Liberazione dal nazifascismo, festa tenuta in ostaggio dalalnonostante molti partigiani fossero cattolici, liberali e comunque non comunisti. Ebbene, in un giorno così, arriva la doccia fredda per il Pd di Elly. I dati dellamedia dei sondaggi Agi/YouTrend diffusi giovedì 24 aprile fanno emergere un deciso del Partito democratico e la crescita contemporanea di Avs e, soprattutto, del Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte. Ecco tutti i numeri della media degli ultimi sondaggi dei maggiori istituti e la differenza con la rilevazione precedente del 10 aprile: Fratelli d'Italia 29,5 per cento (+0,1), PD 21,8 (-0,6), M5S 12,5 (+0,5), Forza Italia 9,6 (+0,1), Lega 8,7 (+0,1), Verdi/6,3 (+0,3), Azione 3,4 (-0,1), Italia Viva 2,3 (-0,1), +Europa 1,9 (invariato), Noi Moderati 1,0 (invariato).

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nessuna prospettiva condivisa, nessun collante che non sia quello del «nemico comune» e anche nessuna voglia di stare insieme. Un sondaggio di Demos restituisce in forma di analisi quello che è sotto gli occhi di tutti da tempo e che si manifesta in forma plastica nelle piazze: il campo largo non ha né ragione né speranza di esistere. A partire da quello che pensano gli elettori dei partiti che dovrebbero comporlo. 🔗secoloditalia.it

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo fare di più per migliorare l'uso degli antibiotici a basso costo che sono quelli che purtroppo fanno i danni maggiori. Uno studio inglese ha lanciato l'allarme sulla gonorrea super resistente: tra il 2024 e il 2025 sono stati isolati numerosi ceppi di gon 🔗ilgiornaleditalia.it

Fratelli d’Italia resta saldo al comando del panorama politico italiano, ma il nuovo sondaggio YouTrend per Sky TG24 racconta qualcosa di più profondo: una geografia elettorale in ebollizione, che non nasconde le inquietudini degli elettori, con piccole ma significative variazioni che colpiscono tutti i grandi partiti. E la causa va ricercata nelle crescenti incertezze globali. Il quadro: un’Italia che ondeggia ma non cambia guida Il partito di Giorgia Meloni si conferma al 28,1%, in ... 🔗thesocialpost.it

Minoli affossa la Schlein: Pd, meglio senza. Parenzo di sasso. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

25 aprile, doccia fredda per Schlein: il super-sondaggio affossa il Pd - Una delle date cardine della retorica dem è quella del 25 aprile, giornata in cui quest'anno si celebrano gli 80 della Liberazione dal ... 🔗iltempo.it

Conte supera Schlein, il sondaggio clamoroso: terremoto nel Pd - Alla fine di una rincorsa spericolata, Giuseppe Conte ce l’ha fatta. A superare la diretta concorrente Elly Schlein. Almeno nel sondaggio sulla ... 🔗iltempo.it

Sondaggi politici, cresce la fiducia nel governo Meloni: bene anche Conte che supera Schlein nei consensi - Il consenso verso il governo Meloni sale al 42,3%, spinto anche dall'ultima missione negli Stati Uniti per discutere con Trump su commercio e dazi ... 🔗fanpage.it