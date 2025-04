Il sondaggio dell’Istituto Piepoli Gli italiani si scoprono più antifascisti

italiani un'opinione sull'anniversario della Liberazione d'Italia. Nello specifico, avevo fatto a un campione di italiani una domanda che in tanti in quei giorni ponevano ai protagonisti della politica: ti consideri antifascista? La grande maggioranza, poco meno di due su tre, aveva risposto di sì.Da allora, è passato un anno tutt'altro che banale. È vero: in Italia, dal punto di vista del mercato politico, non si è mosso quasi nulla. Il governo Meloni, ha mantenuto una stabilità quasi da record e la premier gode di un consenso personale esattamente identico a quello rilevato un anno fa. Il panorama internazionale, però, ha corso molto rapidamente, ed è sensibilmente diverso rispetto a quello di 12 mesi fa.

