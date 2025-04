Il sogno è quasi realtà il Pisa vince a Brescia 1 2 9 dal terzo posto

Pisa, 25 aprile 2025 – La Serie A adesso è davvero a un passo. Il Pisa, dopo il pareggio nella gara delle 12:30 dello Spezia a Frosinone, era chiamato a una risposta a Brescia. E questa non è tardata ad arrivare.La squadra di Inzaghi vince 2-1 al “Rigamonti” e si lancia a nove punti di vantaggio rispetto alla terza in classifica. Una rete per tempo, nel primo di Tramoni e nel secondo di Touré (oltre a una annullata a Meister in apertura), con Juric che ha trovato solamente a trenta secondi dal termine, in una gara interrotta per nove minuti nel corso del primo tempo a causa di una grandinata che si è abbattuta sul terreno di gioco.Al triplice fischio scoppia la gioia per il Pisa, che potrebbe festeggiare la promozione il primo maggio. Ciò si verificherebbe con una vittoria contro il Frosinone e con il pareggio (o la sconfitta) dello Spezia contro la Salernitana. Sport.quotidiano.net - Il sogno è quasi realtà: il Pisa vince a Brescia: 1-2. +9 dal terzo posto Leggi su Sport.quotidiano.net , 25 aprile 2025 – La Serie A adesso è davvero a un passo. Il, dopo il pareggio nella gara delle 12:30 dello Spezia a Frosinone, era chiamato a una risposta a. E questa non è tardata ad arrivare.La squadra di Inzaghi2-1 al “Rigamonti” e si lancia a nove punti di vantaggio rispetto alla terza in classifica. Una rete per tempo, nel primo di Tramoni e nel secondo di Touré (oltre a una annullata a Meister in apertura), con Juric che ha trovato solamente a trenta secondi dal termine, in una gara interrotta per nove minuti nel corso del primo tempo a causa di una grandinata che si è abbattuta sul terreno di gioco.Al triplice fischio scoppia la gioia per il, che potrebbe festeggiare la promozione il primo maggio. Ciò si verificherebbe con una vittoria contro il Frosinone e con il pareggio (o la sconfitta) dello Spezia contro la Salernitana.

