Il sindaco Klitschko si smarca da Zelensky Cedere territori per avere la pace

Cedere territori» dell'Ucraina alla Russia come prezzo da pagare - magari «temporaneamente» - per avere «la pace» . Il popolare sindaco di Kiev, Vitali Klitschko , ex campione del mondo di pugilato, si smarca dal presidente Volodymyr Zelensky e apre uno spiraglio a questo sbocco - già messo nero su bianco dagli Usa nei negoziati con Mosca - in un'intervista alla Bbc.

