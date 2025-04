Il sindaco di Kiev si smarca da Zelensky Cedere territori alla Russia in cambio della pace

sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, si smarca dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e apre alla possibilità di Cedere territori alla Russia come parte di un possibile negoziato. "Non è giusto", ha detto alla Bbc. "Ma per la pace, una pace temporanea, forse può essere una soluzione. Today.it - Il sindaco di Kiev si smarca da Zelensky: "Cedere territori alla Russia in cambio della pace" Leggi su Today.it Il popolaredi, Vitali Klitschko, sidal presidente ucraino Volodymyre aprepossibilità dicome parte di un possibile negoziato. "Non è giusto", ha dettoBbc. "Ma per la, unatemporanea, forse può essere una soluzione.

L’Ue critica gli Usa e Fratelli d’Italia si smarca: per la prima volta si astiene sul sostegno a Kiev. Procaccini ha provato a far rinviare il voto - Ogni volta che in Europa si discute di Ucraina, Giorgia Meloni veste i panni dell’equilibrista e, con il clima bellicista che pervade Bruxelles, cerca di uscire dalla contesa limitando i danni. Il voto sulla risoluzione per il sostegno a Kiev, condito da generose dosi di riarmo europeo, non ha fatto eccezioni. Staccarsi completamente dalla linea europea in stile Orbán è impensabile per un Paese fondatore e terza potenza Ue come l’Italia. 🔗ilfattoquotidiano.it

La Gran Bretagna si smarca: "Kiev resta in cammino verso la Nato". Starmer prova a frenare Trump - Un tentativo di presa di distanza , almeno a parole. Va interpretata così la dichiarazione con cui il primo ministro laburista britannico, Keir Starmer , leader del Paese che storicamente è il più stretto alleato di Washington , ha provato oggi a smarcarsi dai segnali di una svolta radicale americana – ai limiti dello sganciamento – sul destino della guerra fra Russia e Ucraina . [embed_post... 🔗feedpress.me

Klitschko, sindaco di Kiev e avversario di Zelensky, ammette: “Ingiusto ma dovremo cedere territori per la pace” - In Ucraina decine di civili continuano a essere vittime dei raid russi: il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha comunicato che nella notte sono morte due persone e altre 54 sono rimaste ferite a causa degli attacchi di Mosca. Ed è ancora in corso un’operazione di salvataggio per recuperare le vittime rimaste bloccate sotto le macerie. Tra i feriti risultano anche sei bambini e una donna incinta, mentre 38 persone sono state ricoverate in ospedale. 🔗ilfattoquotidiano.it

