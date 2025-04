Il saluto di Assisi al ’suo’ Francesco Il vescovo Questa era casa sua Lo sentivamo come uno di famiglia

Solenne concelebrazione eucaristica, ieri pomeriggio, nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco in suffragio di Papa Bergoglio, presieduta da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno. Ad aprirla l'esecuzione del "Cantico delle Creature", musicato da padre Domenico Stella, nell'ottavo centenario della sua composizione da parte di San Francesco, dal quale è preso il titolo dell'enciclica "Laudato si'" di Papa Bergoglio il cui rapporto con Assisi è stato fortissimo, con sei visite oltre al nome che ha voluto prendere. Aspetto ricordato, in apertura, del rito, da fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, che ha sottolineato il forte legame fra i frati e il "signor Papa" come Francesco lo definiva. Legame rimasto inscalfibile dalla costruzione, in tempi, rapidissimi della Basilica.

