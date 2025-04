Il saluto dei tifosi del San Lorenzo al Papa nell’oratorio dove nacque il club che tifava Come Messi e Maradona

Papa Francesco, i tifosi del San Lorenzo si sono dati appuntamento nell’oratorio dove è nato il loro club. Nel cortile della chiesa di San Antonio, nel quartiere di Almagro a Buenos Aires, il parroco salesiano Lorenzo Massa aveva fondato la squadra di calcio nel 1908 con l’obiettivo di togliere i bambini dalla strada. Poco distante in avenida La Plata si trovava il Gasómetro, lo stadio dove Jorge Bergoglio andava a vedere giocare i cuervos da cui, già quando era molto piccolo, era rimasto incantato. “Siamo una squadra santa. Fondati da un sacerdote e amati da un Papa”, commenta sorridendo Demian Turini, uno dei tifosi venuti per partecipare al momento di preghiera, organizzato in un luogo simbolico per dire addio al pontefice deceduto il 21 aprile.“Non sono un credente. È Come se fosse venuto a mancare un amico, uno di noi e della nostra gente. Ilfattoquotidiano.it - Il saluto dei tifosi del San Lorenzo al Papa nell’oratorio dove nacque il club che tifava: “Come Messi e Maradona” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Per salutareFrancesco, idel Sansi sono dati appuntamentoè nato il loro. Nel cortile della chiesa di San Antonio, nel quartiere di Almagro a Buenos Aires, il parroco salesianoMassa aveva fondato la squadra di calcio nel 1908 con l’obiettivo di togliere i bambini dalla strada. Poco distante in avenida La Plata si trovava il Gasómetro, lo stadioJorge Bergoglio andava a vedere giocare i cuervos da cui, già quando era molto piccolo, era rimasto incantato. “Siamo una squadra santa. Fondati da un sacerdote e amati da un”, commenta sorridendo Demian Turini, uno deivenuti per partecipare al momento di preghiera, organizzato in un luogo simbolico per dire addio al pontefice deceduto il 21 aprile.“Non sono un credente. Èse fosse venuto a mancare un amico, uno di noi e della nostra gente.

