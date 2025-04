Quotidiano.net - Il ritorno di Frassica in tv: "Le gag nelle cabine rotte. Iniziai copiando Villaggio"

Scanzonato, Ninolo è sempre stato. Ma stavolta più di altre. La sua prossima trasmissione, ‘Festivallo’, in onda su Raidue da martedì prossimo in seconda serata, è infatti dedicata alle più belle canzoni uscite dai 75 Festival di Sanremo. Come le è venuto in mente di realizzare un ‘Festivallo’ di cui è direttore artistico? "Mi ero sempre chiesto: se la Rai mi affidasse il Festival di Sanremo, come lo farei?", rispondeal telefono da Roma. "Non me l’hanno mai chiesto, e allora l’ho fatto alla mia maniera, con la musica e una gara vera tra alcune delle 75 canzoni che hanno vinto, con personaggi dello spettacolo prestati al canto e una band dal vivo".Qual è il suo rapporto col Festival? "Mi è sempre piaciuta la musica, l’ho sempre seguito anche quando la tv in casa non l’avevamo.