Il rinvio del concerto dei Punkreas a Legnano le ragioni del sindaco

Legnano – "Vengono meno i concerti, ma non la cerimonia in piazza, che è il vero cuore del 25 aprile": è così che il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, sostiene la decisione di rimandare il concerto dei Punkreas e fare a meno anche del concerto della banda."Alla luce del lutto nazionale proclamato per la morte di Papa Francesco dal Governo nazionale con modalità decisamente anomale - spiega Radice -, abbiamo preso una decisione netta sulle modalità di celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione: mantenere i momenti cerimoniali e rinviare quelli di festa. È un'impostazione, questa, decisa di comune accordo con Anpi e Centro civico Pertini, per il rispetto dovuto alla figura di Papa Francesco e per tenere unita la Comunità""Abbiamo distinto – prosegue il sindaco -: si mantiene quello che è celebrazione, si rinvia tutto il resto.

