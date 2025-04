Il rimorchio è stranamente inclinato scoperto al suo interno abbigliamento di marca contraffatto

rimorchio, che ha fatto scattare un’ispezione più accurata e scoprire così una carico di merce contraffatta. È il risultato di una vasta operazione interforze effettuata nei giorni scorsi, che ha visto coinvolti oltre 40. Anconatoday.it - Il rimorchio è stranamente inclinato, scoperto al suo interno abbigliamento di marca contraffatto Leggi su Anconatoday.it ANCONA – Ad insospettire le forze dell’ordine, l’eccessiva inclinazione del, che ha fatto scattare un’ispezione più accurata e scoprire così una carico di merce contraffatta. È il risultato di una vasta operazione interforze effettuata nei giorni scorsi, che ha visto coinvolti oltre 40.

