Il ricordo del partigiano Remo Scappini che firmò atto di resa dei tedeschi Video

ricordo del partigiano Remo Scappini che firmò l'atto di resa delle truppe naziste a Genova. Nel Video la nipote Tania e suo figlio, al teatro Nazionale, in attesa dell'arrivo del presidente Mattarella per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario del 25 Aprile.Leggi anche - 25 Aprile, Genova festeggia la Liberazione con Mattarella Notizie, foto, Video Ilsecoloxix.it - Il ricordo del partigiano Remo Scappini che firmò l'atto di resa dei tedeschi | Video Leggi su Ilsecoloxix.it Ildelchel'didelle truppe naziste a Genova. Nella nipote Tania e suo figlio, al teatro Nazionale, in attesa dell'arrivo del presidente Mattarella per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario del 25 Aprile.Leggi anche - 25 Aprile, Genova festeggia la Liberazione con Mattarella Notizie, foto,

