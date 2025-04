Il ricordo del generale Günther Meinhold firmò la resa di Genova ai partigiani

Genova e il suo porto salvate dal coraggio di un comandante tedesco. L’ ordine di Hitler era chiaro: prima di abbandonare la città i nazisti avrebbero dovuto distruggere tutto. Ma il comandante della guarnigione, Gunther Meinhold, disobbedì e anzi firmò la resa incondizionata si partigiani. Una decisione, raccontano i nipoti del generale che hanno presenziato alla cerimonia del 25 aprile con il presidente Mattarella, che non è stata senza conseguenze. Tgcom24.mediaset.it - Il ricordo del generale Günther Meinhold: firmò la resa di Genova ai partigiani Leggi su Tgcom24.mediaset.it e il suo porto salvate dal coraggio di un comandante tedesco. L’ ordine di Hitler era chiaro: prima di abbandonare la città i nazisti avrebbero dovuto distruggere tutto. Ma il comandante della guarnigione, Gunther, disobbedì e anzilaincondizionata si. Una decisione, raccontano i nipoti delche hanno presenziato alla cerimonia del 25 aprile con il presidente Mattarella, che non è stata senza conseguenze.

Cosa riportano altre fonti

"L'uomo, il generale": iniziativa con gli studenti nel ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa - LECCE – Legalità e lotta alla mafia nel segno di una figura speciale come quella di Carlo Alberto Dalla Chiesa: nell’ambito del progetto promosso dal comando provinciale dei carabinieri di Lecce (“Port_Attori di Legalità”), lunedì 10 marzo, gli studenti degli istituti scolastici secondari di... 🔗lecceprima.it

Matteo Salvini consegna tessera Lega a Vannacci, il generale: “Avanti insieme contro Von der Leyen, Commissione europea e RearmEu” - VIDEO - Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al generale Vannacci che ha ringraziato i presenti e si è scagliato contro “le politiche scellerate” dell’Ue Nominato segretario del partito fino al 2029, Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al gener 🔗ilgiornaleditalia.it

Tenere la porta aperta per i Fratelli tutti. Il ricordo dell’imam Pallavicini - Il direttore generale Salim Al Malik dell’Icesco, l’organizzazione del mondo islamico per l’educazione, la scienza e la cultura, mi ha trasmesso un messaggio di cordoglio esprimendo la sua tristezza per la scomparsa di Papa Francesco e ricordando la sua testimonianza e impegno per i valori universali, per la santità della vita, il rispetto della dignità umana e i suoi appelli per la pace e per la cessazione dei conflitti. 🔗formiche.net

#Liberazione, un ponte tra generazioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne