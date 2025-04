Lanazione.it - Il ricordo del carabiniere Vivone. Una giornata speciale firmata Anc: "Onoriamo la memoria di Angelo"

Unadedicata a, l’appuntato dei carabinieri di Casalguidi scomparso tragicamente in un incidente stradale. A organizzarla l’evento di domani è la sezione di Monsummano dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo, presieduta da Marco Giannone. La tragedia diavvenne intorno all’ora di pranzo del 7 maggio 2017 sul raccordo autostradale di Pistoia, dove l’appuntato dei carabinieri 39enne originario di Battipaglia si trovava alla guida della sua Renault Scenic intento a recarsi a lavoro. Dopo uno scontro frontale e un tamponamento multimo con altre tre auto, la macchina del militare si ribaltò e, purtroppo, morì sul colpo."Abbiamo voluto ricordarecon una– spiega Giannone – in cui disputeremo anche il primol calcistico a lui dedicato affinché si mantenga viva la sua