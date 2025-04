Il Real Madrid minaccia di non giocare la finale di Coppa del Re se gli arbitri non si scusano per le loro parole

Real Madrid sta seriamente minacciando la Federcalcio spagnola (Rfef) di non giocare la finale di Coppa del Re contro il Barcellona dopo le dichiarazioni degli arbitri in conferenza stampa. Uno degli arbitri, De Burgos, si è anche messo a piangere.Il Real Madrid minaccia di non giocare la finale di Coppa del Re contro il BarçaCome riportato da As:L’arbitraggio è diventato il focus principale della finale di Coppa del Re. La conferenza stampa di De Burgos Bengoetxea e González Fuertes (Var), ha provocato una grande rabbia nel Real Madrid, che si è lamentato con la Federazione nella speranza che la Federazione stessa accusasse i direttori di gara. Tuttavia, la Federcalcio ha assolto entrambi. Di fronte a questa decisione, il club ha messo in scena la sua protesta. Non si è allenato alla Cartuja (stadio di Siviglia), né ha fatto tenere la conferenza stampa ad Ancelotti e Modric in vista della partita. Ilnapolista.it - Il Real Madrid minaccia di non giocare la finale di Coppa del Re se gli arbitri non si scusano per le loro parole Leggi su Ilnapolista.it Ilsta seriamentendo la Federcalcio spagnola (Rfef) di nonladidel Re contro il Barcellona dopo le dichiarazioni degliin conferenza stampa. Uno degli, De Burgos, si è anche messo a piangere.Ildi nonladidel Re contro il BarçaCome riportato da As:L’arbitraggio è diventato il focus principale delladidel Re. La conferenza stampa di De Burgos Bengoetxea e González Fuertes (Var), ha provocato una grande rabbia nel, che si è lamentato con la Federazione nella speranza che la Federazione stessa accusasse i direttori di gara. Tuttavia, la Federcalcio ha assolto entrambi. Di fronte a questa decisione, il club ha messo in scena la sua protesta. Non si è allenato alla Cartuja (stadio di Siviglia), né ha fatto tenere la conferenza stampa ad Ancelotti e Modric in vista della partita.

