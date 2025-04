Il Real Madrid attacca La Liga a rischio la finale di Coppa Il comunicato del club sulle polemiche arbitrali La Federazione agisca

Real Madrid attacca La Liga, a rischio la finale di Coppa! Il comunicato del club sulle polemiche arbitrali: «La Federazione agisca» Uno scenario davvero clamoroso potrebbe verificarsi nelle prossime ore in Spagna. Il Real Madrid, dopo una giornata caratterizzata dalle infine polemiche arbitrali, potrebbe decidere di non scendere in campo a La Cartuja di .

