Il Real Madrid alla fine giocherà la finale di Coppa del Re contro il Barcellona El Chiringuito

Real Madrid, nonostante le critiche nei confronti della conferenza stampa degli arbitri della finale di Coppa del Re, ha deciso comunque di scendere in campo domani sera alle 22 a Siviglia contro il Barcellona.Il Real Madrid giocherà la finale di Coppa del Re contro il BarcellonaLa notizia è stata riportata da El Chiringuito. I blancos, che aspettavano le scuse da parte della Federcalcio spagnola, non vogliono perdere l'opportunità di vincere un trofeo. EXCLUSIVA @jpedrerol "La FINAL se VA A JUGAR".? ??? ?? ?? ??????????? ???????? ?? ????. pic.twitter.com/uYoVjOg3cG— El Chiringuito TV (@elChiringuitotv) April 25, 2025L'arbitro della finale scoppia a piangere: «È dura quando a tuo figlio a scuola dicono che suo padre è un ladro»Ieri Real Madrid Tv ne ha aveva trasmesso uno proprio su di lui.

