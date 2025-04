Il Re Carciofo Gusto e musica con sostenibilità

Carciofo torna protagonista in città. La primavera infatti è la stagione del Carciofo empolese, l'ortaggio per cui è conosciuta la città già da prima del 1800. A renderlo unico, alcune particolarità: è senza spine, di un verde intenso e sapore delicato con fondo amaro. E, per questo, merita una festa tutta sua. Da oggi e fino al 5 maggio, tutti invitati alla "Sagra del Carciofo Empolese". Una dodicesima edizione sostenibile, all'insegna del buon Gusto e dell'ambiente; a ingresso gratuito e soprattutto plastic free. Il programma prevede l'apertura dello stand gastronomico tutte le sere alle 19 con un menù ovviamente a base di Carciofo. Ma le cucine saranno anche attrezzate per offrire proposte senza glutine comprese le panature. Chi vorrà, potrà usufruire del servizio di asporto.

