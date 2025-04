Il rally in montagna è una corsa fuori luogo e fuori dal tempo

rally in montagna è una corsa fuori luogo e fuori dal tempo". Michele Comi, guida alpina e geologo della Valmalenco, non usa mezzi termini per criticare il rally Coppa Valtellina, in programma venerdì 25 aprile e domenica 27 aprile nel Sondriese. Con una lunga e articolata riflessione Comi. Sondriotoday.it - "Il rally in montagna è una corsa fuori luogo e fuori dal tempo" Leggi su Sondriotoday.it "Ilindal". Michele Comi, guida alpina e geologo della Valmalenco, non usa mezzi termini per criticare ilCoppa Valtellina, in programma venerdì 25 aprile e domenica 27 aprile nel Sondriese. Con una lunga e articolata riflessione Comi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pistola nascosta nell'armadio e una montagna di anabolizzanti e anfetamine: arrestato - Pistola, anfetamine e anabolizzanti, finisce in manette un 29enne di Città della Pieve, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato dai militari nei pressi dell’area... 🔗perugiatoday.it

Incidente su una strada di montagna a Mattie: autista perde controllo del mezzo sulla neve - Delicato intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi – sabato 8 febbraio 2025 – a Mattie dove un’automobile è uscita fuori strada mentre stava percorrendo il tratto di sterrata di montagna che porta all'Alpe Toglie. La strada era innevata. A bordo del veicolo c’erano un uomo e il... 🔗torinotoday.it

Doppio infortunio in casa Inter! Una montagna russa di emozioni – CdS - Napoli-Inter, tra gioie e dolori in casa nerazzurra. L’amaro in bocca, dopo il pari dei padroni di casa, arriva anche per colpa del doppio infortunio a centrocampo, spiega il Corriere dello Sport. MONTAGNE RUSSE – Dopo il vantaggio iniziale di Dimarco, l’Inter si fa sorprendere nel finale da un inaspettato Billing. Ma bisogna soffermarsi sulla serata “complicata” di Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro, allo stadio Maradona, ha vissuto come se fosse su una montagna russa, spiega il Corriere dello Sport. 🔗inter-news.it

“Torino – Nice Rally”: un’avventura in bici da gravel lunga 700 chilometri su e giù per le Alpi occidentali. 🔗Su questo argomento da altre fonti