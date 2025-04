Il quaderno dell’ecologia Dalle priorità dei ragazzi la nuova educazione civica

Giovani che osservano il mondo che cambia da uno schermo, giovani che possono cambiarlo questo mondo, grazie a una sensibilità che hanno dimostrato di avere e che possono allenare. È l'immagine di copertina e lo spirito di un quaderno, il "quaderno di ecologia", che è stato dedicato a La scienza che aiuta per affrontare in modo meno accademico il tema ambientale nelle scuole superiori (e medie), rendendo i giovani protagonisti. La Società Italiana di Ecologia ha affidato questo compito a Sara Villa, docente di Ecologia dell'università di Milano-Bicocca e a Ilaria Corsi, professoressa dell'università di Siena, che hanno coordinato il progetto coinvolgendo altri esperti e la giornalista Lisa Fanti dell'università di Parma. Tutto è nato da una domanda: "Cosa possiamo fare noi per contribuire a ridurre il nostro impatto sul pianeta?".

