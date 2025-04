Ilgiorno.it - Il preside e gli auguri di Pasqua ai “fannulloni” della scuola, i sindacati: “Siamo al bullismo contro gli insegnanti”

BRESCIA – Rientro calmo all’Ic Bedizzole, dopo glipolemici didel dirigente scolastico, che hanno scoperchiato un vaso di Pandora. In questi giorni il dirigente scolastico sarebbe ancora assente per il ponte, ma intanto è stata inviata anche ai genitori la comunicazione che il cancellino del pre-Don Milani resti chiuso, come avevano chiesto le famiglie dopo l’episodio del maestro che aveva dato in escandescenze. Il segretario provinciale dello Snals, Cesarina Manenti, in una lettera aperta al, ha ricordato che “nel corsoSua dirigenza, non sono mancati segnali di disagio da parte del personale, che in più occasioni ha manifestato, anche attraverso le rappresentanze sindacali, la propria sofferenza per decisioni imposte senza adeguato confronto, percepite come autoritarie e poco rispettosecollegialità epartecipazione che devono contraddistinguere ogni istituzione scolastica”.