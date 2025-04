Il post alluvione Parcheggio e area giochi Così via Alfieri rinasce

giochi e il Parcheggio in via Alfieri alla Stazione, una delle zone più colpite dall’alluvione del 2 e 4 novembre 2023. L’intervento si deve ad un contributo determinante di 110 mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e di Acri (l’organizzazione che riunisce le Fondazioni di origine bancaria) al quale si è aggiunto anche un contributo di 10mila euro da parte di Anci. La spesa complessiva di 120mila è stata Così coperta senza bisogno di risorse da parte del Comune di Montale. "Siamo particolarmente grati alla Fondazione Caript, a Acri e all’Anci – ha detto il sindaco di Montale Ferdinando Betti – perché ci tenevamo a questa riqualificazione di uno spazio pubblico in questa strada particolarmente colpita dall’alluvione". Lanazione.it - Il post alluvione. Parcheggio e area giochi. Così via Alfieri rinasce Leggi su Lanazione.it E’ stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo spazioe ilin viaalla Stazione, una delle zone più colpite dall’del 2 e 4 novembre 2023. L’intervento si deve ad un contributo determinante di 110 mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e di Acri (l’organizzazione che riunisce le Fondazioni di origine bancaria) al quale si è aggiunto anche un contributo di 10mila euro da parte di Anci. La spesa complessiva di 120mila è statacoperta senza bisogno di risorse da parte del Comune di Montale. "Siamo particolarmente grati alla Fondazione Caript, a Acri e all’Anci – ha detto il sindaco di Montale Ferdinando Betti – perché ci tenevamo a questa riqualificazione di uno spazio pubblico in questa strada particolarmente colpita dall’".

