Il possibile movente dietro l8217omicidio dei fidanzati a Volvera il killer era ossessionato da Chiara Spatola

ossessionato dalla ragazza. Sarebbe questo il movente del duplice omicidio di Volvera, nel Torinese. Leggi su Fanpage.it Andrea Longo, camionista di 34 anni che nella sera di ieri ha ucciso a coltellate la coppia di vicini di casa per poi uccidersi, sarebbe statodalla ragazza. Sarebbe questo ildel duplice omicidio di, nel Torinese.

Se ne parla anche su altri siti

