Linkiesta.it - Il peso della memoria della Liberazione è tutto sulle spalle di Mattarella

Toccherà ancora una volta a questo instancabile custodedemocrazia, il nostro presidenteRepubblica Sergio, elevare il discorso pubblico ed estrarre il succoragione dai frutti acerbi delle polemiche. Oggi è a Genova, per tutti noi. Di gran lunga il miglior ragionatore sulla scena politico-istituzionale, ma forse ormai anche l’unico. E Genova, città medaglia d’oroResistenza che ottant’anni fa seppe liberarsi da sola, diventa la sede ideale per ripulire il cielo dalle nuvole grevi che si sono addensate in questi giorni, e certo non solo in Italia.Il presidenteRepubblica, con il suo sensostoria, saprà individuare il filo che lega il terrificante ricatto di Donald Trump al popolo ucraino, al doveroso encomio a Papa Francesco, la cui salma è in queste lunghe ore salutata da migliaia di persone, e infine all’ottantesimo anniversariodal nazifascismo.