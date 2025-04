Il percorso di Chiara Ferragni verso la serenità

Chiara Ferragni si racconta tra dolore e nuove speranze. Chiara Ferragni e la sua nuova vita dopo la separazione da Fedez su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Il percorso di Chiara Ferragni verso la serenità Leggi su Donnemagazine.it Dopo la fine del matrimonio con Fedez,si racconta tra dolore e nuove speranze.e la sua nuova vita dopo la separazione da Fedez su Donne Magazine.

Se ne parla anche su altri siti

Chiara Ferragni, nuovamente insieme a Tronchetti Provera: i limiti imposti dalla famiglia di lui - Come mostrato nell’ultimo numero del settimanale Chi, è tornato il sereno tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Sembrerebbe, quindi, che sia rientrata la crisi di cui si è vociferato in questi ultimi giorni. Sebbene i due si mostrino insieme e sereni, dietro questo ritorno di fiamma ci sarebbero delle condizioni imposte dalla famiglia di […] L'articolo Chiara Ferragni, nuovamente insieme a Tronchetti Provera: i limiti imposti dalla famiglia di lui proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Chiara Ferragni e i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula: «Questa canzone dovrebbe essere un inno». Quali versi ha scelto - Chiara Ferragni è intervenuta sui social per dire la sua sui recenti femminicidi di Sara Campanella, uccisa da un collega di università che la perseguitava, e di Ilaria Sula, morta sotto le coltellate del suo ex fidanzato ingelosito, ha spiegato ai magistrati, da una notifica di Tinder sul cellulare della ragazza. L’influencer ha condiviso un post con alcuni versi della canzone di Giulia Mei, «Voglio essere libera», che secondo lei dovrebbe essere presa come modello culturale, tanto in questi giorni, quanto in futuro: «Voglio essere libera – scrive Ferragni – Canzone di Giulia Mei che ... 🔗open.online

La suocera di Chiara Ferragni sta festeggiando: è finita tra l’influencer e Tronchetti Provera, ecco i motivi - Sembrava una storia destinata a far parlare per lungo tempo, quella tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, e invece è durata appena sei mesi. Dopo le luci puntate sulle prime uscite pubbliche e le indiscrezioni sulle vacanze romantiche, oggi il gossip si concentra su un altro tipo di notizia: la rottura. E se da una parte i paparazzi del settimanale Chi li avrebbero fotografati ancora insieme, dall’altra le voci dei ben informati raccontano tutt’altra verità. 🔗donnapop.it

Ferragni accusata di truffa aggravata; Chiara Ferragni e Silvio Campara, amore a gonfie vele: «Niente e nessuno potrà ostacolare il mio percorso vers; Chiara Ferragni e Silvio Campara, lei vuole ufficializzare la storia ma lui frena per l'ex moglie; Chiara Ferragni e la fuga d’amore con Silvio Campara: “Il mio cuore ha ritrovato i battiti giusti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Chiara Ferragni riparte dalla Romania, ma i conti sono in rosso: ancora problemi per l’influencer - Eppure, le cose non sembrano ancora andare per il verso giusto. Scopriamo che cosa sta succedendo. Chiara Ferragni: tagli al personale e costi ... per coprire le perdite e taglio del personale. Un ... 🔗msn.com

Si è chiuso ufficialmente il capitolo Ferragni-Tronchetti Provera? - La relazione tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera è davvero giunta al termine? La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera potrebbe essere già giunta al termine. Secondo ... 🔗mam-e.it

Chiara Ferragni, sorridente e soddisfatta mentre esce dallo studio del suo avvocato - Chiara Ferragni fuori studio dell’avvocato con un sorriso che profuma di rinascita dopo il brutto periodo personale e professionale ... 🔗dilei.it