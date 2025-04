Il Pd si riallinea al Pse e vota in solitaria il Programma per l’industria europea della Difesa

vota il Programma per l’industria europea della Difesa (Edip), un regolamento Ue, pezzo del piano di riarmo voluto da Ilfoglio.it - Il Pd si riallinea al Pse e vota (in solitaria) il Programma per l’industria europea della Difesa Leggi su Ilfoglio.it Il Pd a Bruxelles si riarma di coraggio eilper(Edip), un regolamento Ue, pezzo del piano di riarmo voluto da

Ne parlano su altre fonti

Bruxelles. Dal febbraio 2022 a oggi, il Pd a Strasburgo ha sempre votato a favore della causa ucraina e del sostegno militare a Kyiv. Una striscia di voti senza interruzio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

La solitudine dei numeri primi, o meglio, di quelli che risiedono al Nazareno. La posizione del Pd sull'Europa infatti sta mettendo in imbarazzo i socialisti a Bruxelles, alle prese con un'anomalia tutta italiana. Una stranezza che si era già manifestata con i voti dell'Europarlamento sull'Ucraina, dove il dem si erano distinti con ben otto posizioni diverse. Un record di cui non andare particolarmente fieri. 🔗iltempo.it

Mentre Schlein è torturata dal dubbio se salvare l’Europa o il campo largo, il ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Il Pd si riallinea al Pse e vota (in solitaria) il Programma per l’industria europea della Difesa; Il Pd lavora per l’astensione sul piano di difesa europea e rischia la crisi coi socialisti; Schlein si allinea ai socialisti contro lo spostamento a destra della gestione Ursula bis. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Pd si riallinea al Pse e vota (in solitaria) il Programma per l'industria europea della Difesa - Gli eurodeputati del partito democratico dicono sì a un pezzo del piano di riarmo voluto da von der Leyen. Una scelta che segna il riavvicinamento al Pse e una rottura con le forze pacifiste italiane, ... 🔗ilfoglio.it

Il Pd in cerca di linea sulla difesa: Merola: "Stare con il Pse". Bonafé: "Critici sul Rearm, la posizione è chiara" - I dem votano compatti la risoluzione sulla difesa europea a Strasburgo ma si spaccano sugli emendamenti legati al Rearm Eu. Divisa anche la maggioranza: FdI si astiene, la Lega vota contro e Forza Ita ... 🔗ilfoglio.it

Il Pd (quasi) compatto sulle risoluzioni delle opposizioni. Guerini vota anche quelle di Azione e Più Europa - Su altre testate E isolare la leader dem anche nel Pse. «Ma non c’è stato alcun attrito tra me e il gruppo socialista europeo», smentisce con nettezza la segret… (la Repubblica) Dopo la ... 🔗informazione.it