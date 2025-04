Il partigiano 18enne torturato e condannato a morte La sorella chiese la grazia al Duce E lui rispose Giunta tardi

Xml2.corriere.it - Il partigiano 18enne torturato e condannato a morte. La sorella chiese la grazia al Duce. E lui rispose: «Giunta tardi» Leggi su Xml2.corriere.it Milano, l'eccidio di Campo Giuriati in cui furono fucilati nove giovanissimi antifascisti tra cui Attilio Folli. La supplica a Mussolini. Ma uno dei sopravvissuti: «Un amico, un eroe: non parlò»

