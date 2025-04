Il Parco Verde trasformato in discarica di auto abbandonate intervento della Polizia Locale

auto di ogni tipo, con i vetri in frantumi, a volte mere carcasse, rubate o incidentate: erano da tempo abbandonate al Parco Verde di Caivano. Non reclamate da nessuno, ricettacolo di immondizia o comunque elementi di rischio. A rimuoverle ci hanno pensato gli agenti della Polizia Locale. Napolitoday.it - Il Parco Verde trasformato in discarica di auto abbandonate: intervento della Polizia Locale Leggi su Napolitoday.it di ogni tipo, con i vetri in frantumi, a volte mere carcasse, rubate o incidentate: erano da tempoaldi Caivano. Non reclamate da nessuno, ricettacolo di immondizia o comunque elementi di rischio. A rimuoverle ci hanno pensato gli agenti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Arriva in Rai la serie tv sulla preside casertana del Parco Verde - La storia della preside casertana sbarca sulla Rai. Eugenia Carfora, di San Felice a Cancello, è dirigente dell’istituto Morano di Caivano. Una scuola difficile, di frontiera. È l’istituto del Parco Vede, fra le più grandi piazze di spaccio d’Europa, in cui da anni porta avanti una dura battaglia... 🔗casertanews.it

Il Parco del Conero protagonista della prossima puntata di Linea Verde su Rai 1 - SIROLO – Nella puntata dello storico programma Linea Verde in onda domenica 16 febbraio dalle 12,20 su Rai 1, il Parco del Conero sarà uno dei protagonisti assoluti grazie alle sue meraviglie. La conduttrice Margherita Granbassi racconterà infatti la biodiversità del Conero, la possibilità di... 🔗anconatoday.it

Il parco Formentano: "Dal mercato ortofrutticolo al grande polmone verde" - I coltivatori di tutta la Lombardia un tempo si riunivano nel mercato ortofrutticolo tra corso Ventidue Marzo e la circonvallazione esterna. Ma nel 1969 al posto del verziere fu realizzato un giardino, noto all’inizio come "Parco di Largo Marinai d’Italia". Come ricorda la fontana dedicata ai marinai caduti, con la passerella e i piloni di un pontile. Dal lato opposto si erge una statua che ritrae un abbraccio tra donatori di sangue: un richiamo al nuovo nome del parco, oggi intitolato al fondatore dell’Avis Vittorio Formentano. 🔗ilgiorno.it

Il Parco Verde trasformato in discarica di auto abbandonate: intervento della Polizia Locale; Vinovo: il Parco Corona Verde trasformato in discarica; VINOVO - Il parco Corona Verde trasformato in una discarica a cielo aperto: caccia ai vandali; New York, la discarica più grande al mondo diventa un parco naturale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il Parco Verde trasformato in discarica di auto abbandonate: intervento della Polizia Locale - Auto di ogni tipo, con i vetri in frantumi, a volte mere carcasse, rubate o incidentate: erano da tempo abbandonate al Parco Verde di Caivano. Non reclamate da nessuno, ricettacolo di immondizia o ... 🔗napolitoday.it

Montecorvino Pugliano, da ex discarica a spazio verde: così rinasce Colle Barone - Oltre due milioni di euro investiti e un anno di lavoro. Sono le coordinate nella rinascita dell’ormai ex discarica di Colle Barone che torna ufficialmente a nuova vita candidandosi a ... 🔗ilmattino.it

Parco del Piano scambiato per una discarica - Ne sa qualcosa il Parco del Piano di Magadino a distanza ormai di parecchi anni dallo smantellamento delle ultime discariche abusive grazie all'avvento degli ecocentri diffusi in tutti i comuni e ... 🔗laregione.ch