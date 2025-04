Il Paraguay designa le Guardie della rivoluzione islamica iraniana come organizzazione terroristica

Paraguay ha aggiunto oggi il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, i cui membri sono chiamati pasdaran o Guardiani della rivoluzione, alla lista delle organizzazioni che considera terroristiche. "Abbiamo designato come organizzazione terroristica il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica . per le loro sistematiche violazioni della pace, dei diritti umani e della sicurezza della comunità internazionale", ha reso noto il presidente del paese sudamericano, Santiago Peña, sul suo account ufficiale di X, aggiungendo che "il Paraguay riafferma il suo impegno nella lotta globale contro il terrorismo".In un comunicato del governo Paraguayano, che aveva già designato recentemente Hamas ed Hezbollah come gruppi terroristici, si precisa inoltre che "con questa azione, il Paraguay rafforza le sue alleanze strategiche con paesi amici in questa lotta, come gli Stati Uniti d'America e Israele, e con decisione si pone inflessibile nella lotta per sradicare questo flagello che non riconosce confini né bandiere e la cui scomparsa sarà possibile solo mediante la cooperazione efficace tra tutte le nazioni". Quotidiano.net - Il Paraguay designa le Guardie della rivoluzione islamica iraniana come organizzazione terroristica Leggi su Quotidiano.net Ilha aggiunto oggi il Corpo delledell'Iran, i cui membri sono chiamati pasdaran o Guardiani, alla lista delle organizzazioni che considera terroristiche. "Abbiamotoil Corpo delle. per le loro sistematiche violazionipace, dei diritti umani esicurezzacomunità internazionale", ha reso noto il presidente del paese sudamericano, Santiago Peña, sul suo account ufficiale di X, aggiungendo che "ilriafferma il suo impegno nella lotta globale contro il terrorismo".In un comunicato del governoano, che aveva giàto recentemente Hamas ed Hezbollahgruppi terroristici, si precisa inoltre che "con questa azione, ilrafforza le sue alleanze strategiche con paesi amici in questa lotta,gli Stati Uniti d'America e Israele, e con decisione si pone inflessibile nella lotta per sradicare questo flagello che non riconosce confini né bandiere e la cui scomparsa sarà possibile solo mediante la cooperazione efficace tra tutte le nazioni".

