Il Padova va in B dopo 6 anni al fischio finale esplode il popolo biancoscudato al Parco Europa

dopo una stagione quasi sempre in testa, alle ultime giornate il Calcio Padova ha fatto tremare i propri tifosi. Ma al fischio finale del match di Lumezzane, il popolo biancoscudato si è lasciato andare ad un urlo di gioia. Il Padova torna nella serie cadetta dopo 6 anni, condite di finali play. Padovaoggi.it - Il Padova va in B dopo 6 anni: al fischio finale esplode il popolo biancoscudato al Parco Europa Leggi su Padovaoggi.it una stagione quasi sempre in testa, alle ultime giornate il Calcioha fatto tremare i propri tifosi. Ma aldel match di Lumezzane, ilsi è lasciato andare ad un urlo di gioia. Iltorna nella serie cadetta, condite di finali play.

