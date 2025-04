Il Padova torna in Serie B dopo sei anni dominio crisi e ripresa la stagione pazza dei biancoscudati

Serie C: a vincere il campionato è il Padova, che sale in B a sei anni di distanza dall`ultima retrocessione. Leggi su Calciomercato.com La festa è servita nel girone A dellaC: a vincere il campionato è il, che sale in B a seidi distanza dall`ultima retrocessione.

Se ne parla anche su altri siti

Kessiè torna in Serie A, che colpo: Milan tradito - Franck Kessié può tornare in Serie A al termine dell’esperienza in Saudi League con l’Al Ahli In una stagione tutt’altro che soddisfacente per il Milan, inevitabili sono stati i paragoni con le formazioni del recente passato rossonero. Si è discusso, in particolare, se l’attuale organico a disposizione di Conceicao sia superiore o meno quello che vinse lo Scudetto con Pioli. Kessiè torna in Serie A, che colpo: Milan tradito – Tvplay. 🔗tvplay.it

Sarri torna in Serie A? Una rivale pensa all’ex Juve: è in cima alla lista per la prossima stagione - di Redazione JuventusNews24Sarri torna in Serie A? Una rivale pensa all’ex Juve, si tratta del Milan in piena crisi anche con Conceicao Come riferito da Alfredo Pedullà, il Milan potrebbe ripensare a Maurizio Sarri per la panchina della prossima stagione. I rossoneri lo avevano già messo in cima alla lista nei giorni dell’addio a Fonseca. Con Conceicao già in discussione, riecco che spunta il tecnico toscano. 🔗juventusnews24.com

Allegri ha dato l’ok: torna in Serie A, destinazione a sorpresa - Il ritorno di Massimiliano Allegri in Serie A si fa sempre più probabile: occhio alla big che ha già incassato l’ok dall’ex tecnico della Juve Ha lasciato la Juventus lo scorso 17 maggio, il giorno una insperata vittoria in Coppa Italia. Il successo sull’Atalanta e quell’esultanza rabbiosa, in campo, abbracciando i suoi ragazzi e festeggiando il meritato trionfo contro la squadra di Gasperini. Massimiliano Allegri è fermo da allora ma il mercato, si sa, non dorme mai. 🔗notizie.com

Il Padova torna in Serie B: la stagione e gli uomini chiave della risalita dei veneti; Calcio, il Padova torna in Serie B dopo sei anni: il Vicenza crolla a Trento e ai biancoscudati basta un pari a Lumezzane; Serie C, gioia Padova: è promossa in Serie B!; Calcio, Padova promosso: altri tre ex Reggina conquistano la serie B. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il Padova torna in Serie B dopo sei anni: dominio, crisi e ripresa, la stagione pazza dei biancoscudati - La festa è servita nel girone A della Serie C: a vincere il campionato è il Padova, che sale in B a sei anni di distanza dall`ultima retrocessione datata 2018/19.. 🔗calciomercato.com

Calcio, il Padova torna in Serie B dopo sei anni: il Vicenza crolla a Trento e ai biancoscudati basta un pari a Lumezzane - Ultima giornata del campionato di Serie C, il Padova al termine della stagione regolare conquista la promozione diretta tra i cadetti. Vicenza ai playoff ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it

Padova in serie B: a Lumezzane finisce 0-0 e scoppia la festa dei tifosi - PADOVA - Una stagione per gran parte dominata e un finale di stagione vietato ai deboli di cuore. Poi, finalmente, ecco l’urlo liberatorio. Il Calcio Padova pareggia 0-0 sul campo del ... 🔗ilgazzettino.it