Il nuovo stile di Elisabetta Canalis tra moda e gossip

Elisabetta Canalis sfoggia un look primaverile che conquista Los Angeles su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Il nuovo stile di Elisabetta Canalis tra moda e gossip Leggi su Donnemagazine.it Scopri il look casual e sensuale della showgirl, simbolo di tendenze primaverili.sfoggia un look primaverile che conquista Los Angeles su Donne Magazine.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Se c’è una cosa che Elisabetta Canalis sa fare benissimo (oltre a essere sempre super stilosa), è godersi il relax nel migliore dei modi. E quest’anno lo ha fatto in grande stile, sfoggiando non solo un costume intero rosso in perfetto Baywatch style, ma anche un elegantissimo bikini nero che ha mandato davvero tutti in tilt. Elisabetta Canalis, il costume è un tuffo nel passato Chi non ricorda le leggendarie bagnine di Baywatch che correvano sulla spiaggia con i loro costumi rossi fiammanti? ... 🔗dilei.it

L'ha sempre fatto: lasciare a bocca aperta per il suo stile. Damiano David è il super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. All'Ariston per la prima volta da solista, il cantante è alla sua quarta nella città dei fiori. Sul palco, negli ultimi anni, ha mostrato la sua evoluzione di stile. Oggi è al «capitolo rétro». In che modo ci delizierà? 🔗vanityfair.it

Federica Pellegrini mostra sui social il suo nuovo tatuaggio. Molti utenti apprezzano, altri lo trovano orrendo. L’ex nuotatrice, tra le […] Continua a leggere “Che caduta di stile”, Federica Pellegrini mostra il nuovo tatuaggio ma non tutti apprezzano su Perizona.it 🔗perizona.it

