Il nuovo ordine esecutivo di Trump autorizza l’estrazione mineraria dai fondali marini

Ieri il presidente degli Stati Uniti Donaldha firmato unche dà il via a un programma per estrarre minerali dai, una pratica piuttosto controversa. Da una parte, infatti, è una procedura utile per ottenere i minerali essenziali per la transizione energetica, come ad esempio il cobalto, il litio e lo scandio. D’altro canto, però, potrebbe avere un impatto piuttosto negativo sull’ambiente. Secondo i critici, si rischierebbe infatti di distruggere i.L’consentirebbe attività estrattive anche nelle acque internazionali, fatto che viola la giurisdizione dell’Autorità internazionale per i(ISA). L’ente è affiliato alle Nazioni Unite, e opera per coordinare e monitorare le attività minerare al di fuori delle zone economiche esclusive delle varie nazioni.