Il Nido di Pietra della Sicilia C’è un borgo bellissimo che guarda tutta la regione dall’alto tra bellezze medievali e vista mozzafiato è un posto imperdibile

Visitare Castelmola significa immergersi in un'atmosfera fuori dal tempo. Le sue origini medievali si riflettono in ogni dettaglio: dai resti del castello normanno che dà il nome al paese, alle stradine acciottolate che si snodano tra le case in Pietra dai colori pastello.

