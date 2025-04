Il Napoli si gode il suo leader passano gli anni ma c’è sempre lui i numeri parlano chiaro

Napoli ha finalmente ritrovato una solidità difensiva invidiabile, ma gran parte del merito va attribuito ad uno dei leader che da anni indossa la maglia azzurra Dopo l’annata blackout del post scudetto, in questa stagione il Napoli è tronato ad essere protagonista in Serie A. A cinque giornate dalla fine, il sogno scudetto è ancora vivo, ed il duello contro l’Inter di Lautaro e compagni si preannuncia entusiasmante e ricco di colpi di scena.Se gli azzurri possono continuare a sognare in questo ultimo mese di campionato, gran parte del merito va attribuito ad Antonio Conte e al suo modus operandi. Il tecnico leccese è riuscito a donare un’identità ben marcata ai partenopei, che sono tornati ad essere discretamente prolifici in zona gol, ma soprattutto solidissimi in difesa, tanto da guadagnarsi il titolo di miglior difesa dei top 5 campionati europei. Spazionapoli.it - Il Napoli si gode il suo leader, passano gli anni ma c’è sempre lui: i numeri parlano chiaro Leggi su Spazionapoli.it Ilha finalmente ritrovato una solidità difensiva invidiabile, ma gran parte del merito va attribuito ad uno deiche daindossa la maglia azzurra Dopo l’annata blackout del post scudetto, in questa stagione ilè tronato ad essere protagonista in Serie A. A cinque giornate dalla fine, il sogno scudetto è ancora vivo, ed il duello contro l’Inter di Lautaro e compagni si preannuncia entusiasmante e ricco di colpi di scena.Se gli azzurri possono continuare a sognare in questo ultimo mese di campionato, gran parte del merito va attribuito ad Antonio Conte e al suo modus operandi. Il tecnico leccese è riuscito a donare un’identità ben marcata ai partenopei, che sono tornati ad essere discretamente prolifici in zona gol, ma soprattutto solidissimi in difesa, tanto da guadagnarsi il titolo di miglior difesa dei top 5 campionati europei.

