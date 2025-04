Il motocross si ferma anche a Montevarchi per il lutto nazionale domenica gli assoluti Prestige

anche il Campionato italiano Prestige di motocross, in calendario nel fine settimana al "Miravalle" di Montevarchi, osserva – seguendo le disposizioni del CONI e della Federmoto – il sabato di fermo di ogni attività sportiva, nella giorno del funerale di Papa Francesco.

Sabato il motocross si ferma anche a Montevarchi per il lutto nazionale - ARezzo, 25 aprile 2025 – Sabato il motocross si ferma anche a Montevarchi per il lutto nazionale Domenica al Miravalle Circuit 140 piloti in pista per gli “assoluti” Prestige Programma concentrato in una sola giornata, presente la squadra ufficiale Honda Anche il Campionato italiano Prestige di motocross, in calendario nel fine settimana al “Miravalle” di Montevarchi, osserva – seguendo le disposizioni del CONI e della Federmoto – il sabato di fermo di ogni attività sportiva, nella giorno del funerale di Papa Francesco. 🔗lanazione.it

