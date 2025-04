Il modello 730 precompilato 2025 arriva il 30 aprile cosa sapere per la dichiarazione dei redditi Irpef

aprile 2025 diventa disponibile il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi Irpef. Lo si potrà modificare e inviare dal 15 maggio e entro il 30 settembre. Anche quest'anno è possibile usare la dichiarazione semplificata, con alcune novità. Leggi su Fanpage.it Il 30diventa disponibile il730per ladei. Lo si potrà modificare e inviare dal 15 maggio e entro il 30 settembre. Anche quest'anno è possibile usare lasemplificata, con alcune novità.

