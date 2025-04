Linkiesta.it - Il miracolo occupazionale è reale, ma finirà prima che la politica se ne accorga

Leggi su Linkiesta.it

Quanto potrebbe durare ildell’occupazione in Italia, quello che ha visto il numero dei lavoratori crescere di 2,2 milioni rispetto al minimo dell’inizio del 2021, nel pieno dell’emergenza Covid, e di 1,1 milioni rispetto al massimo precedente, nel 2019? Non moltissimo, secondo l’allarme degli economisti della Banca d’Italia, ma non per i dazi, una guerra o per l’ennesima crisi economica, bensì per qualcosa di più inesorabile e duraturo: la crisi demografica che ci attanaglia da tempo e ormai sta accelerando.Combinando le statistiche sull’occupazione e sulla popolazione, i numeri sono chiari: applicando gli ultimi tassi di occupazione, in media del 62,2 per cento nel 2024, agli italiani in età da lavoro, tra i quindici e i sessantaquattro anni, avremmo una riduzione dei lavoratori, all’inizio lieve, di pochi punti percentuali, e poi man mano più evidente, maggiore del quindici per cento entro il 2050, e superiore al ventotto per cento entro la fine del secolo.