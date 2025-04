Il mio compleanno dal 14 maggio 2025 al cinema l’opera prima di Christian Filippi con Zackari Delmas

Esce al cinema il 14 maggio 2025 Il mio compleanno, opera prima del regista Christian Filippi, distribuita da Cattive Produzioni. Il film, già presentato in anteprima alla 81ª Mostra del cinema di Venezia all'interno della sezione Biennale College cinema, è interpretato da Zackari Delmas, affiancato da Silvia D'Amico, Giulia Galassi, Simone Liberati, Federico Pacifici, Nicolò Medori e Carlo De Ruggieri. Prodotto da Leonardo Baraldi per Schicchera Production, in associazione con Media Flow e Vivendi, Il mio compleanno si distingue per una forte impronta autoriale e un racconto delicato e profondo sull'adolescenza, la famiglia e la ricerca di sé. Trama: un diciottesimo tra sogni e realtà Riccardino sta per compiere 18 anni nella casa famiglia dove vive. Da quattro anni è separato dalla madre, affetta da gravi disturbi di personalità.

