Il Mattino L’orgoglio di Napoli Abbiamo già vinto

A Napoli si respira un entusiasmo contenuto, maturo. Le scene di due anni fa – con bandiere, striscioni e cori per le strade – non si sono ancora ripetute. La città si muove con cautela, alimentata dall'ottimismo, ma anche dalla scaramanzia. La media spettatori al Maradona è da record (oltre 50.800 a partita, più del 2023), ma l'onda azzurra attende. «C'è entusiasmo, ma non pressione», sottolinea Beppe Bruscolotti, storico capitano, e l'ambiente si mostra più consapevole e concentrato rispetto al passato.Il Napoli di Antonio Conte ha saputo trasformare le difficoltà in forza. Con un gioco meno spettacolare di quello di Spalletti, ma decisamente più solido, gli azzurri sono riusciti a risalire la classifica fino alla vetta, agganciando l'Inter e puntando dritti allo scudetto.

Napoli, 28 febbraio 2025 - Parlare di partita della verità a inizio marzo e con ancora diverse giornate di campionato all'orizzonte, in un campionato in cui diverse big hanno dimostrato di poter cadere anche contro avversari sulla carta meno attrezzati, è eccessivo, ma la posta in palio per Napoli-Inter, in programma sabato 1 marzo alle 18, è comunque molto alta. Lo è a maggior ragione per gli azzurri, alle prese con un periodo complicato ben fotografato da una striscia di 4 partite senza ...

Un agguato ha scosso il quartiere Fuorigrotta di Napoli intorno alle 6.40 di domenica mattina. Due uomini, un 41enne e un 34enne, sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco mentre si trovavano in un’auto parcheggiata di fronte a una pizzeria, a pochi passi dalla stazione della metro e da un incrocio importante della città. Le vittime, già note alle forze dell’ordine, sono state trasportate d’urgenza all’ospedale San Paolo. 🔗laprimapagina.it

