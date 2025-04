Il matrimonio russo e l’inesistente sposa bambina di 9 anni in Iraq

matrimonio in Iraq tra un adulto e una bambina di 9 anni. In realtà, si tratta dell’ennesimo episodio di un filmato strumentalizzato per diffondere bufale su un tema molto delicato e sentito, come accaduto in passato con un video analogo ambientato in Libia. In questo caso, il video proviene dalla Russia.Per chi ha frettaIl video non ha nulla a che fare con l’Iraq.Non riguarda affatto un matrimonio di una sposa bambina.Il matrimonio dell’uomo ripreso si è celebrato in Russia.I video originali mostrano l’uomo con la sua vera sposa. La bambina era sua nipote.AnalisiIl video viene condiviso sostenendo che riprenda una sposa bambina con un uomo in Iraq:Gli account Instagram russiIn alto a sinistra è presente una scritta: “medialuxlive”. Leggi su Open.online Circola un video che, secondo alcune narrazioni sui social, mostrerebbe unintra un adulto e unadi 9. In realtà, si tratta dell’ennesimo episodio di un filmato strumentalizzato per diffondere bufale su un tema molto delicato e sentito, come accaduto in passato con un video analogo ambientato in Libia. In questo caso, il video proviene dalla Russia.Per chi ha frettaIl video non ha nulla a che fare con l’.Non riguarda affatto undi una.Ildell’uomo ripreso si è celebrato in Russia.I video originali mostrano l’uomo con la sua vera. Laera sua nipote.AnalisiIl video viene condiviso sostenendo che riprenda unacon un uomo in:Gli account Instagram russiIn alto a sinistra è presente una scritta: “medialuxlive”.

Su questo argomento da altre fonti

“Non mi ricordo il nome del mio ex marito, il matrimonio è stato un errore”: Anna Dello Russo spiazza Silvia Toffanin a “Verissimo” - Nella settimana della Fashion Week, Anna Dello Russo è stata ospite a “Verissimo”. La giornalista si è raccontata tra pubblico e privato, compreso il matrimonio negli anni ’90 durato solo poche settimane: “È stato un errore. Non era il momento giusto” ha spiegato a Silvia Toffanin. Dello Russo ha avuto sin da bambina una vera e propria ossessione per la moda: “Nasco dislessica, e quindi sin da bambina il mio linguaggio espressivo migliore era quello dei vestiti, ed è stata una passione diventata un lavoro. 🔗ilfattoquotidiano.it

Festa delle nozze d’oro a Torino: 300 coppie celebrano i 50 anni di matrimonio con il sindaco Stefano Lo Russo | Gallery - Al conservatorio Giuseppe Verdi di via Mazzini, oggi, domenica 6 aprile 2025, il sindaco di Torino ha accolto oltre 300 coppie che festeggiano le nozze d’oro. Sono gli sposi del 1974, a cui la città ha dedicato un momento di festa, come è ormai tradizione. Con i loro familiari, hanno preso... 🔗torinotoday.it

Il caccia russo Su-75 “Checkmate”, da “invisibile” a “inesistente” - Il 20 luglio 2021 durante il salone internazionale dell’aerospazio MAKS che si tiene ogni due anni in Russia (guerra permettendo), è stato presentato in pompa magna il nuovo caccia di “quinta generazione” (ma forse sarebbe meglio indicarlo come 4++) Sukhoi Su-75 “Checkmate”. Il caccia pesca a piene mani dalle linee del Su-57, il velivolo stealth di quinta generazione russo. Le derive verticali, interamente mobili, sono a V, il muso ricorda molto quello del “Felon”, ma ovviamente, essendo monomotore, la presa d’aria è totalmente diversa: ad angolo acuto, sotto l’abitacolo, e con una paratia ... 🔗it.insideover.com