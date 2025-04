Il manager Ryan Hemphill rischia l’ergastolo per aver torturato e stuprato almeno sei donne

almeno sei donne in cinque mesi stuprate, torturate e seviziate in un appartamento di Manhattan. L’aggressore è Ryan Hemphill, un top manager nel settore finanziario di 43 anni, che ora rischia l’ergastolo. Una storia di abusi che comincia con l’accusa di aver tentato di soffocare nel 2015 la fidanzata dell’epoca puntandole un coltello alla gola. L’aggressore avrebbe adescato le vittime grazie a diversi siti, soprattutto quelli che permettevano di trovare online amanti benestanti.Ryan Hemphill, il manager che ha torturato e stuprato più di sei donne in cinque mesiL’inchiesta è attualmente portata avanti dal corpo della polizia di New York. Il capo della polizia di New York, Jessica Tisch, ha parlato di “dettagli che vanno oltre l’immaginabile. Questo tipo di violenza sessuale non può trovare posto nella nostra città”. Metropolitanmagazine.it - Il manager Ryan Hemphill rischia l’ergastolo per aver torturato e stuprato almeno sei donne Leggi su Metropolitanmagazine.it seiin cinque mesi stuprate, torturate e seviziate in un appartamento di Manhattan. L’aggressore è, un topnel settore finanziario di 43 anni, che ora. Una storia di abusi che comincia con l’accusa ditentato di soffocare nel 2015 la fidanzata dell’epoca puntandole un coltello alla gola. L’aggressore avrebbe adescato le vittime grazie a diversi siti, soprattutto quelli che permettevano di trovare online amanti benestanti., ilche hapiù di seiin cinque mesiL’inchiesta è attualmente portata avanti dal corpo della polizia di New York. Il capo della polizia di New York, Jessica Tisch, ha parlato di “dettagli che vanno oltre l’immaginabile. Questo tipo di violenza sessuale non può trovare posto nella nostra città”.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Pd e la storia della manager che ha taroccato una laurea per un posto in Aeroporti di Puglia - Carmela Fiorella, 38 anni, già dirigente Adecco e consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese, ha taroccato una laurea per farsi assumere da Aeroporti di Puglia come responsabile delle risorse umane. Fiorella è la moglie di Filippo Caracciolo, ex assessore ed ex capogruppo Dem in consiglio regionale. Ora nei guai con la segreteria nazionale per un’imputazione per corruzione e turbativa d’asta. 🔗open.online

AEW: Le ultime sulla vertenza legale con Ryan Nemeth che coinvolge anche CM Punk - La AEW e Ryan Nemeth sono ai ferri corti e sono coinvolti in una battaglia legale. Sostanzialmente il wrestler, fratello di Nic Nemeth (Dolph Ziggler) ha fatto causa a CM Punk ed alla AEW accusando il ragazzo di Chicago di averlo aggredito e bullizzato durante il suo periodo a Jacksonville e la federazione di non aver preso provvedimenti ed anzi di aver violato il contratto che lo legava alla federazione. 🔗zonawrestling.net

Grande Fratello, parla il manager di Shaila Gatta: scoperta shock su Lorenzo - La storia tra Shaila Gatta e Lorenzo, conosciuti come gli Shailenzo, continua a tenere banco dopo il Grande Fratello nel mondo del gossip. A infiammare ulteriormente la curiosità dei fan è stata Deianira Marzano, che durante un’intervista radiofonica a Non Succederà Più ha svelato nuovi dettagli e retroscena. Dalle parole del manager di Shaila fino a teorie su possibili segreti del passato di Lorenzo, la vicenda sembra tutt’altro che chiusa. 🔗anticipazionitv.it

Torturava donne a Manhattan, a processo top manager. Capo della polizia, sottoposte a waterboarding; Ryan Hemphill, il manager che ha torturato e stuprato più di sei donne in cinque mesi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Torturava donne a Manhattan, a processo top manager. Capo della polizia, sottoposte a waterboarding - Le vittime sarebbero state anche sedate con calmanti per animali e stordite con collari per l'elettroshock. Gli stupri sarebbero stati filmati e i video conservati come "trofei". Ryan Hemphill - se co ... 🔗msn.com