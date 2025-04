Il Maggio dei libri si apre con l’omaggio a Camilleri

Maggio dei libri, quindicesima edizione della campagna promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, si apre nel segno di un Maestro della narrazione che ha conquistato milioni di lettori in Italia e nel mondo, celebrato nel centenario della nascita: a Milano, Casa Manzoni, la mostra 'Inseguendo un libro. Camilleri lettor giovane' curata da Mauro Novelli (fino al 31 Maggio, ingresso libero negli orari di apertura del Museo). Taccuini, passioni letterarie, ritratti dell'Andrea creatore del commissario Montalbano. Che a Casa Manzoni era venuto 10 anni fa, in una memorabile visita privata, a definire 'I Promessi sposi' "il più grande romanzo del nostro Novecento" (sic) e "vivo, coinvolgente, ironico, spietato a volte l'illustrissimo maestro milanese".Domenica, 27 aprile, ore 15.

