Il lupo attacca e porta via il cane nel giardino di casa Siamo scossi e spaventati

portare via Pepe, il proprio cane, da un lupo, sparito poi nella boscaglia di Presson, alle porte di Dimaro, e ciò che gli resta di questa triste vicenda è il collare rosso, macchiato di sangue, restituitogli dal corpo forestale.A raccontare la vicenda, affidandosi ai social, è. Trentotoday.it - Il lupo attacca e porta via il cane nel giardino di casa: "Siamo scossi e spaventati" Leggi su Trentotoday.it Si è vistore via Pepe, il proprio, da un, sparito poi nella boscaglia di Presson, alle porte di Dimaro, e ciò che gli resta di questa triste vicenda è il collare rosso, macchiato di sangue, restituitogli dal corpo forestale.A raccontare la vicenda, affidandosi ai social, è.

