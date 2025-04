Ilrestodelcarlino.it - Il Locomotiv fuori casa punta sul pop doc

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarà un’estate ricchissima di musica dal vivo, quella alle porte, con nuovi spazi che si aggiungono alla già ampia geografia sonora della città. In attesa della programmazione completa di Bologna Estate, uno dei club di riferimento, non solo bolognese della scena rock contemporanea, il, ha annunciato una serie di concerti che saranno ospitati nella cornice dei Giardini del Baraccano in via Santo Stefano 119/2.L’attenzione è focalizzata, almeno con i primi apmenti confermati, sullo ‘stato delle cose’ del moderno pop nazionale, salvo l’eccezione della prima data, con una selezione di artisti già visti, in passato, sul palco di via Serlio dove il club ha. ’goes to Baraccano’, si chiama la rassegna, che sarà inaugurata il 13 giugno con il concerto dei Drab Majesty, un duo californiano che, come a contraddire l’immagine che vuole la musica della loro terra ariosa e soleggiata, porta invece in scena un cupo dark rock, ricco di romanticismo decadente, di passioni e amori complessi e contraddittori, che rievocano i fermenti pop gotici degli Anni 80.