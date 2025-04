Il liutaio che ridà vita alla storia Tutti gli strumenti magici dell’artista Michele Sangineto

strumenti musicali di pregio, ripescati dal passato: arpe celtiche, ghironde, salteri a pizzico, insoliti strumenti rinascimentali riscoperti grazie alla solerzia della ricerca personale, sondando libri antichi ed esaminando quadri. Michele Sangineto è qualcosa di più di un liutaio: è un ricercatore della musica di epoche passate e dei suoi misteri. Non a caso vanta due opere esposte permanentemente al Museo Leonardo 3 in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano: una viola organista e una piva a vento continuo progettate da Leonardo Da Vinci (nei Codici di Madrid). Altre realizzazioni sono state esposte in prestigiosi musei, come il Royal College of Music di Londra, il Louvre di Parigi, la Galleria degli Uffizi di Firenze, il Castello di Buda di Budapest.Eppure oggi la Brianza sembra averlo dimenticato.

