Il Lecco ormai è spento Atalanta gela un Rigamonti Ceppi da applausi

Lecco senza grandi motivazioni e con bassa qualità in campo perde anche l'ultima partita con l'Atalanta U23, cui basta davvero il minimo sindacale per portare via i tre punti e lasciare deluso il gran pubblico del Rigamonti Ceppi (3.500 spettatori), unici a meritare applausi.Tutte le foto. Leccotoday.it - Il Lecco ormai è spento: l'Atalanta gela un Rigamonti Ceppi da applausi Leggi su Leccotoday.it Unsenza grandi motivazioni e con bassa qualità in campo perde anche l'ultima partita con l'U23, cui basta davvero il minimo sindacale per portare via i tre punti e lasciare deluso il gran pubblico del(3.500 spettatori), unici a meritare.Tutte le foto.

Su questo argomento da altre fonti

Il Lecco ormai è spento: l'Atalanta gela un Rigamonti Ceppi da applausi - Un Lecco senza grandi motivazioni e con bassa qualità in campo perde anche l'ultima partita con l'Atalanta U23, cui basta davvero il minimo sindacale per portare via i tre punti e lasciare deluso il gran pubblico del Rigamonti Ceppi (3.500 spettatori), unici a meritare applausi. Tutte le foto... 🔗today.it

Saturnino: “Con Jovanotti da 35 anni, ormai sono come un senatore a vita” - Saturnino, il bassista di Jovanotti, racconta con entusiasmo la sua lunga carriera di 35 anni al fianco del cantante, definendosi “senatore a vita” della band. Con un aneddoto divertente su come Lorenzo si dimenticò di presentarlo durante un concerto, Saturnino rivela l’intensa emozione del tour che ha toccato sei sold out al Forum. Descrivendo il tour come una “routine impiegatizia di lusso”, con il ritorno sul palco nella sua città, il bassista celebra anche il ritorno di Jovanotti, dopo un grave incidente in bicicletta che aveva interrotto il suo tour. 🔗panorama.it

Fratelli di Crozza, Monologo sull'emergenza uova in Usa: Ormai ci sono i Narcos Messicani che nascondono le uova dentro i panetti di cocaina - Maurizio Crozza parla dell’emergenza USA che ha portato l’ambasciatore amaricano a chiedere aiuto al Veneto Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, parla dell’emergenza USA che ha portato l’ambasciato 🔗ilgiornaleditalia.it

Il Lecco ormai è spento: l'Atalanta gela un Rigamonti Ceppi da applausi; Serie C | Il Lecco ormai è spento: l'Atalanta gela un Rigamonti Ceppi da applausi; Addio a padre Lazzarotto, pioniere dei contatti con i cattolici in Cina; Olginate: a 99 anni si è spento Silvio Barbieri. Con la moglie aveva dato vita alla Casa Alber. 🔗Se ne parla anche su altri siti