Ilgiorno.it - Il lago di Endine torna a respirare: rimosse 20 venti tonnellate di piante infestanti

– L’obiettivo è quello di creare le condizioni di sicurezza per i fruitori del, sia in campo turistico che in campo sportivo, evitando che lo specchio d’acqua diuna enorme palude. È iniziata con qualche mese di anticipo rispetto agli altri anni l’operazione di sfalcio delle macrofite (acquatiche che si sono adattate a vivere sommerse o galleggianti nell’acqua) e delle alghe che infestano ildida parte dell’Autorità di bacino dei laghi d’Iseoe Moro, attraverso la sua società controllata Mpl (Manutenzione e promozione laghi). L’ente guidato da Alessio Rinaldi e la società amministrata da Marco Terzi hanno ottenuto da Regione Lombardia l’impegno a finanziare, per due anni, un progetto mirato in maniera specifica a contrastare la proliferazione delleacquatiche: nelle estati del 2024 e del 2023 i due enti erano stati costretti a rincorrere l’emergenza, mentre quest’anno, potendo contare su 300mila euro stanziati dal Pirellone (150mila per il 2025 e altrettanti per il prossimo anno), hanno potuto avviare i primi inter