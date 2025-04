Il J 50 del Dragone i segreti veri e presunti del nuovo caccia stealth cinese

nuovo aereo stealth della Repubblica Popolare cinese, soprannominato ufficiosamente J-50.Il “misterioso” caccia del DragoneSviluppato dalla Shenyang Aircraft Corporation, quello che si ipotizza essere un caccia stealth con ala lambda e “senza coda“, come il più grande J-36, caccia pesante in configurazione trimotore sviluppato dalla Chengdu Aircraft Corporation (di cui abbiamo già parlato in questo precedente articolo), è apparso in nuove foto e video che offrono ulteriori dettagli sul suo design particolare.Il J-50 è uno dei prototipi che dovrebbero entrare a far parte della flotta aerea della People’s Liberation Army Air Force di Pechino, entrambi caccia di nuova generazione, si suppone la Sesta. It.insideover.com - Il J-50 del Dragone: i segreti (veri e presunti) del nuovo caccia stealth cinese Leggi su It.insideover.com Un profilo decisamente particolare. È quanto affermano gli analisti e gli esperti del campo aeronautico dopo aver osservato con attenzione le nuove foto e i nuovi video catturati durante l’ennesimo volo di prova delaereodella Repubblica Popolare, soprannominato ufficiosamente J-50.Il “misterioso”delSviluppato dalla Shenyang Aircraft Corporation, quello che si ipotizza essere uncon ala lambda e “senza coda“, come il più grande J-36,pesante in configurazione trimotore sviluppato dalla Chengdu Aircraft Corporation (di cui abbiamo già parlato in questo precedente articolo), è apparso in nuove foto e video che offrono ulteriori dettagli sul suo design particolare.Il J-50 è uno dei prototipi che dovrebbero entrare a far parte della flotta aerea della People’s Liberation Army Air Force di Pechino, entrambidi nuova generazione, si suppone la Sesta.

