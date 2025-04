Il Grande Torino Una cartolina da un Paese diverso 76 anni dopo la tragedia di Superga in scena il racconto di Gianfelice Facchetti

"Alis", i Top Performers Le Cirque du Soleil a Torino per un nuovo grande spettacolo: i biglietti scontati - I migliori Top Performers del Cirque du Soleil tornano a Torino per incantare grandi e piccini. Acrobati, giocolieri, aerialisti, equilibristi, comici, nello spettacolo per tutta la famiglia "Alis New World", promettono di meravigliare con esibizioni ai limiti delle possibilità umane, tenendo il... 🔗torinotoday.it

Milano-Torino a Rho. Il grande ciclismo anima i fan e la città - Modifiche viabilistiche per il passaggio dei ciclisti e tanti appuntamenti: tutto è pronto a Rho per la partenza mercoledì 19 marzo della 106^ edizione della Milano-Torino, la gara ciclistica più antica del mondo. Come annunciato, per il terzo anno consecutivo, la Milano-Torino partirà da piazza San Vittore (alle 11.35) per terminare dopo 174 chilometri davanti alla Basilica di Superga. Ma oltre alla gara sportiva in città sono in programma tanti eventi. 🔗ilgiorno.it

Valentino Mazzola, l’alfiere del Grande Torino - Valentino Mazzola nasce a Cassano d’Adda il 26 gennaio 1919. Le sue origini sono umilissime. All’età di soli dieci anni Valentino perde il papà Alessandro che lavorava come manovale presso un’impresa edile. Il suo cuore è rotto dalla tristezza e dallo sconforto. È costretto ad abbandonare la scuola in quinta elementare; deve lavorare per cercare di aiutare la madre e i suoi quattro fratelli. Trova impiego prima come garzone di un fornaio, poi, a quattordici anni, al linificio di Cassano d’Adda. 🔗ilnerazzurro.it

Al Teatro Civico va in scena il Grande Torino - Arriva al teatro civico di Rho lo spettacolo "Il Grande Torino - Una cartolina da un Paese diverso" scritto e interpretato da Gianfelice Facchetti, attore e collaboratore Rai da diversi anni e il ... 🔗ilgiorno.it

Gianfelice Facchetti e il Grande Torino: «Ritratto intimo dei campioni» - Gianfelice Facchetti porta in scena «Il Grande Torino: una cartolina da un Paese diverso», stasera, al Tnt di Treviglio. «È una storia che mi porto dietro da sempre — racconta l’attore e ... 🔗bergamo.corriere.it