Il Giubileo degli adolescenti e la Via Lucis

Giubileo degli adolescenti che si è aperto oggi a Roma. Le voci di questi ragazzi raccolte da Francesco Durante

Su altri siti se ne discute

Lucca, mille giovani verso Roma: il Giubileo degli adolescenti diventa l’addio a Francesco - Lucca, 23 aprile 2025 – Oltre mille adolescenti della Diocesi lucchese in questi giorni partono per Roma. In queste ore per loro è arrivata la notizia che le iniziative legate al Giubileo degli Adolescenti restano confermate con il momento della preghiera della “Via Lucis“ del 25 aprile, le piazze dei “Dialoghi con la città“ di sabato 26, i pellegrinaggi alla Porta Santa e la Santa Messa. Per il momento di lutto è annullata la festa musicale al Circo Massimo prevista il 26. 🔗lanazione.it

A Roma con Carlo Acutis, sono quasi 500 i ragazzi della diocesi che parteciperanno al Giubileo degli adolescenti - Sono quasi 500 i ragazzi della diocesi di Perugia-Città della Pieve che parteciperanno al Giubileo degli adolescenti a Roma dal 25 al 27 aprile, per attraversare la Porta Santa, ricorrere al sacramento della riconciliazione, partecipare a incontri e alla festa per la canonizzazione di Carlo... 🔗perugiatoday.it

Pellegrini della Speranza, 24 ragazzi della Chiesa di Santa Maria della Pieve venerdì 25 aprile partiranno per partecipare al Giubileo degli Adolescenti - Arezzo, 21 aprile 2025 – La Pasqua di Risurrezione del Signore acquista un significato particolare durante il Giubileo 2025 per il fatto che, come sottolinea papa Francesco nella bolla d’indizione, la provvidenza ha voluto che in quest’anno la data della celebrazione sarà comune per tutti i cristiani, sia d’occidente sia d’oriente. Il Santo Padre vede in questa felice circostanza un ulteriore impulso per stabilire una data comune, compiendo così un passo fondamentale verso l’unità tanto auspicata. 🔗lanazione.it

MANDURIA – Trenta ragazzi della parrocchia San Giovanni Bosco partecipano al Giubileo degli Adolescenti - Guidati dal viceparroco don Cosimo Taurisano e da uno staff di animatori, saranno coinvolti in momenti di condivisione e confronto con gli altri coetanei e tutti insieme vivranno la “Via Lucis”, per l ... 🔗manduriaoggi.it

Giubileo degli Adolescenti, 1500 ragazzi bresciani a Roma - Confermato il programma dell’evento dal titolo “"Pellegrini di speranza", previsto dal 25 al 27 aprile. 80mila da tutta Italia i giovanissimi in arrivo nella Capitale. 🔗quibrescia.it

Giubileo degli adolescenti, a Roma 120 mila adolescenti da tutto il mondo: l'evento clou domenica - A Centocelle l'accampamento più grande organizzato dalla Protezione civile, poi uno alla Cecchignola, a Santa Maria della Pietà e alla Nuova Fiera di Roma. Vivranno in 4 tendopoli ... 🔗msn.com